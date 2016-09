Ihre Bestleistung hat Sandi Morris in knapp 14 Monaten gleich um 24 Zentimeter verbessert - die Zukunft gehört der 24-Jährigen. Ihren Olympia-Traum hatte sie schon als Mädchen, in Rio wurde Silber draus. Zu den Sommerspielen in Tokio will Sandi Morris in vier Jahren als Weltrekordlerin einfliegen - und dann Gold holen. Die Bilder... Foto: Imago/dpa/instagram_sandicheekspv