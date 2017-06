Am Freitag wird Cranston, vor allem bekannt für seine Rolle in der Erfolgsserie "Breaking Bad", geehrt. Der 61-Jährige bekommt am Abend den CineMerit-Award verliehen. Anschließend stellt er mit der Regisseurin Robin Swicord den Film "Wakefield" vor. Cranston spielt darin einen Familienvater, der aus einer Laune heraus untertaucht. Cranston ist seit mehreren Jahrzehnten als Schauspieler im Geschäft. Zu Weltruhm gelangte er durch seine Rolle in "Breaking Bad". Cranston spielte darin einen schwer krebskranken Chemielehrer, der für seine Familie ein Auskommen schaffen will und deshalb die Droge Crystal Meth herstellt.