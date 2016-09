München - Wiesn-Zeit ist Promi-Zeit. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Im Schottenhamel-Festzelt ließ sich Volksmusik-Sänger Florian Silbereisen blicken, der an einem Tisch mit DJ Ötzi und Heino saß. Dort hieß es um Punkt 12:00 Uhr dann auch wieder "Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn!" - dank Oberbürgermeister Dieter Reiter.