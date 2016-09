Wann sind die wichtigsten Termine?

In der Nacht zum Freitag (02.00 Uhr) geht es mit der Neuauflage des Super Bowl 50 zwischen Champion Denver Broncos und den Carolina Panthers los. Die Hauptrunde endet am 1. Januar 2017, die Play-offs beginnen am 7./8. Januar (Wildcard-Weekend). Der 51. Super Bowl (LI) findet am 5. Februar in Houston/Texas statt.



Wie viele Deutsche sind diesmal dabei?

Drei. Sebastian Vollmer (New England Patriots), Kasim Edebali (New Orleans Saints) und Mark Nzeocha (Dallas Cowboys). Markus Kuhn, Björn Werner sowie Nachwuchshoffnung Moritz Böhringer schafften es nicht, sich einen Platz in einem Kader zu sichern.

Wo sind die Spiele live zu sehen?

Sat.1 zeigt in der Nacht zum Freitag das Auftaktspiel live. ProSieben MAXX strahlt in der Hauptrunde sonntags mindestens zwei Spiele aus. Los geht es am Wochenende mit den Duellen New York Jets - Cincinnati Bengals und Dallas Cowboys - New York Giants. Die Übertragung der Play-offs teilen sich beide Sender, der Super Bowl läuft bei Sat.1. Mit einem NFL League Pass können kostenpflichtig alle Spiele verfolgt werden.

Wer sind die Favoriten?

Denver und Carolina dürften erneut ein Wörtchen mitreden. Auch die New England Patrios mit Vollmer, die Arizona Cardinals, die Pittsburgh Steelers, die Green Bay Packers und die Seattle Seahawks gehören zum Kandidatenkreis.

Wer sind die Hingucker?

Cam Newton von den Carolina Panthers ist enorm vielseitig und wegen seiner Läufe wohl der Quarterback mit dem größten Unterhaltungswert. Wide Receiver Odell Beckham Jr. (New York Giants) ist für spektakuläre Catches berühmt, J.J. Watt (Houston Texans) als echte Kampfmaschine unter den Verteidigern sehenswert.

Welche Themen bewegen die NFL?

Star-Quarterback Tom Brady fehlt den New England Patriots in den ersten vier Spielen wegen einer Sperre für seine angebliche Beteiligung an der Deflategate-Affäre um zu schwach aufgepumpte Bälle. In der Vorbereitung sorgte Quarterback Colin Kaepernick (San Francisco 49ers) für Aufsehen, weil er sich aus Protest gegen Rassen-Diskriminierung und Polizeigewalt in den USA nicht zur Nationalhymne erhob. Selbst Präsident Barack Obama nahm zum Thema Stellung.