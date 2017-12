Bild auf Instagram Sexy Bikini: Michelle Hunziker flüchtet in die Sonne

Brutale Tat in Pfaffenhofen Vater und Sohn von Nachbar mit Messer schwerst verletzt

Eskalation eines Nachbarschaftsstreits in Pfaffenhofen an der Ilm. Dort ging ein Mann unvermittelt mit einem Messer auf seinen Nachbarn und dessen Sohn los. Beide Opfer schweben in Lebensgefahr.