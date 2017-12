In der Ottobrunner Straße stürzte gegen 8 Uhr ein Baugerüst ein. Zwei 50-jährige Bauarbeiter, die sich gerade auf dem Gerüst befanden, wurden beim Einsturz von diesem begraben. Einer der Männer wurde leicht verletzt – er erlitt mehrere Prellungen. Sein Kollege wurde von einem nicht näher definierten Gegenstand am Kopf getroffen, er erlitt schwere Verletzungen. Kollegen zogen die beiden Männer unter den Gerüstteilen hervor und leisteten Erste Hilfe. Der Schwerletzte kam anschließend in eine Münchner Klinik.



Das Baugerüst in der Ottobrunner Straße. Foto: T. Gaulke

Auch die Polizei München hat am Vormittag eine Bilanz veröffentlicht: So wurden zwischen 5 Uhr und 10:20 Uhr insgesamt 119 Einsätze gemeldet. Ebenso wie bei der Feuerwehr handelte es sich dabei überwiegend um umgestürzte Bäume, abgerissene äste oder umgewehte Bauzäune. Daneben fielen einige Motorräder und Motorroller um, andere geparkte Fahrzeuge wurden durch den starken Wind auf die Straße geschoben.

Germering: Sturm bläst tonnenschweren Kran um

Der Sturm wehte so heftig, dass er sogar einen tonnenschweren Baukran in Germering (Lkr.Fürstenfeldbruck) umgeweht hat. Der Kran stürzte am Donnerstagmorgen um, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro.

Der Kran wurde komplett zerstört, außerdem beschädigte er einen Verteilerkasten, eine Stromleitung und einen Spielplatz. "Selbst mit dem Sachschaden haben wir großes Glück gehabt", sagte ein Polizeisprecher. Kurz nach dem Unglück seien in dem Bereich die ersten Schüler auf dem Weg zu einer benachbarten Grundschule gewesen.

Vorsicht ist den ganzen Tag über geboten, denn auch dann können die Böen noch Geschwindigkeiten zwischen 60 und 100 km/h erreichen. Sturmtief "Zurbin" fegt seit Mittwoch über Deutschland – auf dem Feldberg im Schwarzfeld konnten Meteorologen in der vergangenen Nacht eine Windgeschwindigkeit von 167 Stundenkilometern messen!

"Die Wetterlage hat sich wie angekündigt sehr turbulent entwickelt. Und es bleibt auch in den kommenden Tagen turbulent. In der Wetterküche ist viel Bewegung und das schlägt sich auch in den Berechnungen der Wettermodelle nieder", so Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Sturm-Chaos: Probleme bei der S-Bahn!

Die Bundespolizei vermeldet via Twitter, dass durch den Sturm mehrere Bäume auf Bahngleise gefallen sind. Der Bahnverkehr sei teilweise beeinträchtigt. Um 8 Uhr teilte die Deutsche Bahn (DB) dann mit, dass es im Gesamtnetz der S-Bahn aktuell zu "witterungsbedingten Störungen" kommt. Fahrgäste müssen sich auf "erhebliche Verzögerungen und Zugausfälle" einstellen. Die DB arbeitet momentan daran, einen Schienenersatzverkehr (SEV) einzurichten. (Mehr Informationen zur S-Bahn hier in einem gesonderten Artikel)

Aktuell sind folgende Strecken gesperrt:

Obwohl die Sperrung auf der Linie S2 zwischen Leuchtenbergring und Markt Schwaben wieder aufgehoben und der Zugverkehr aufgenommen wurde, müssen Fahrgäste weiter mit Folgeverzögerungen rechnen.

wieder aufgehoben und der Zugverkehr aufgenommen wurde, müssen Fahrgäste weiter mit Folgeverzögerungen rechnen. S7 Wolfratshausen: Höllriegelskreuth - Großhesselohe-Isartalbahnhof: Die S-Bahnen in und aus Richtung Wolfratshausen beginnen und enden in Höllriegelskreuth. Die S-Bahnen in und aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Großhesselohe-Isartalbahnhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Höllriegelskreuth und Großhesselohe-Isartalbahnhof eingerichtet.

Die S-Bahnen in und aus Richtung Wolfratshausen beginnen und enden in Höllriegelskreuth. Die S-Bahnen in und aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Großhesselohe-Isartalbahnhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Höllriegelskreuth und Großhesselohe-Isartalbahnhof eingerichtet. S8 Herrsching: Weßling - Herrsching: Die S-Bahnen in und aus Richtung Herrsching beginnen und enden in Weßling. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Weßling und Herrsching ist eingerichtet.

"Zurbin" wütet in ganz Bayern

Das Sturmtief wütete in ganz Süddeutschland – nicht nur in Oberbayern, auch in anderen Teilen des Freistaats, waren die Feuerwehren im Dauerteinsatz. Wegen eines umgestürzten Baumes in der Oberleitung bei Gessertshausen (Lkr. Augsburg) musste die Deutsche Bahn den Fernverkehr auf der Strecke zwischen Augsburg und Ulm am Morgen unterbrechen. Bahnmitarbeiter waren unterwegs, um den Schaden zu beheben. Zum Einsatz kamen sogenannte Turmtriebwagen, mit denen die Techniker beschädigte Oberleitungen wieder instandsetzen können. Gegen 10:30 Uhr waren beide Gleise wieder befahrbar.

In Unter- und Oberfranken verursachten der starke Wind und die teils heftigen Schauer keine größeren Schäden. "Es sind ein paar Bäume umgeknickt, aber das war es dann auch schon", sagte ein Polizeisprecher in Würzburg. Auch in Oberfranken und Mittelfranken war die Lage laut Polizei relativ ruhig.

In Aschaffenburg war in der Nacht zu Donnerstag eine Straße eingebrochen und hatte ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes und etwa 1,30 Meter tiefes Loch in den Asphalt gerissen. Einer Stadtsprecherin zufolge wurde niemand verletzt. Ob die Straße aufgrund des Regens unterspült wurde oder ob der darunterliegende Kanal zusammengefallen ist, war zunächst unklar.

