"Wer eine Gelegenheit bekommt, sollte sie ergreifen"

"Es muss nicht unbedingt ein Amt mit Wein sein, es gibt ja noch viele andere Chancen", sagt Bahno, die 2016 eine Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Agentur für Arbeit begonnen hat. "Wer eine Gelegenheit bekommt, sollte sie ergreifen."

Sie ist noch bis Anfang August Triers "Wein-Hoheit". Als Bahno ihr königliches Amt antrat, verband sie mit Wein "Erinnerungen an schöne Stunden" in ihrer Heimat in Syrien. Denn in der Familie und bei Freunden wurden edle Tropfen bei Feiern ausgeschenkt. "Jetzt verbinde ich den Wein vor allem mit Trier."

Um ein weitergehendes Wein-Amt – wie zum Beispiel das der Mosel-Weinkönigin – will sie sich aber nicht bewerben. So einen Job könne sie neben ihrer Ausbildung nicht stemmen. "Außerdem will ich in diesem Sommer heiraten." Ihr Verlobter, ebenfalls ein aramäischer Christ aus Syrien, mag auch gerne Weißwein. Die Trierer Winzer haben schon eine Nachfolgerin – mit internationalem Touch – gefunden: Die Sinologie-Studentin Bärbel Ellwanger (23) hat ein Jahr in Taiwan und ein Jahr in China gelebt – und spricht fließend Chinesisch.