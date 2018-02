Bilanz der Straßenreinigung Faschingstage in München: Tonnenweise Müll abtransportiert

Zeichen auf Konfrontation PKK-Fotos verboten: Stadt beschränkt Siko-Demo

Für die Sicherheitskonferenz am kommenden Wochenende sind bereits eine Reihe an Gegendemonstrationen angekündigt. Bei dem Protest am Samstag dürfen keine Symbole der PKK oder Fotos ihres Gründers Öcalan gezeigt werden.