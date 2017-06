Bikinis, Badeanzüge, Tops Bademode 2017: Die Trends der Saison

Off-Shoulder-Bikinis, Bandeaus und Schwimmer-Tops

Romantische, mädchenhafte und verspielte Oberteile und Badeanzüge ohne Träger sind 2017 vor allem in Nude-Tönen schwer angesagt und wirken dadurch verspielt, weiblich und romantisch. Zarte Hautfarben oder leichtes Rosa, üppige Volants und verspielte Blumenmuster unterstützen den romantischen Look. Auch Off-Shoulder-Badeanzüge mit verspielten Schnürungen, tiefem Rückenausschnitt oder Cut-Outs sind in. Die Nude-Palette ist groß und bietet für jeden Hautton das Passende. Coole Designs sorgen dafür, dass Bademode in Hautfarben nicht mit der Unterwäsche verwechselt wird.

Ein Volant aus Spitze und Verzierungen zwischen den Cups mit Muscheln oder Glitzer bieten noch mehr Details und wirken besonders sexy und verführerisch. Noch mehr Feinheiten gibt es durch kleine Ketten, Perlen oder Rüschen. Off-Shoulder-Modelle eignen sich vor allem für Frauen mit kleiner oder straffer Brust, da diese nicht auf Träger angewiesen sind. Volants, Rüschen und Fransen sowie helle und bunte Farben und Muster sorgen für eine optische Vergrößerung der Brust. Frauen mit eher maskuliner Figur wirken mit trägerlosen Modellen femininer.

Cut-Out-Badeanzug

Der Trendguide von Lascana zeigt, wie raffinierte Cut-Outs den Klassiker zum Hingucker machen und die Kurven an der richtigen Stelle betont werden. Beliebte Varianten sind neben einem hohen Beinausschnitt und einem tiefen Rückenausschnitt auch ein erweiterter Herzausschnitt sowie Mesh- und Netzeinsätze. Mesh ist ein zartes Material, das ein wenig an Tüll erinnert und semitransparent sowohl Haut zeigt als auch verhüllt. Vor allem in Schwarz wirkt es sehr sexy. Die Cut-Outs können genutzt werden, um bestimmte Körperpartien zu betonen. So sorgen seitliche Cut-Outs für eine schlankere Taille. Die frontale Riemchen-Variante mit großflächigen Cut-Outs am Bauch kaschiert kräftigere Beine.