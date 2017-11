Biero sehnt sich nach der Pause Letztes Löwen-Spiel: Zeit für den Winterschlaf

München - Die Sehnsucht ist groß beim TSV 1860. Nicht nur die Sehnsucht nach dem Aufstieg und anderen sportlichen Gefilden – auch das Verlangen nach dem Winterschlaf. "Ich bin schon ganz froh, dass es in die Winterpause geht", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka am Donnerstag, "das ist auch für mich wichtig. Ich bin seit 11. Januar im Dauereinsatz. Es tut dem Kopf auch mal gut, nicht nur an Fußball zu denken."