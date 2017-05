Biergarten finden Mit diesen Apps endet die Vatertagstour nicht im Chaos

"Beef! Grill mich"

Natürlich bietet sich an solch einem Tag auch eine ausgedehnte Grillparty an. Die richtigen Rezepte fürs Grillen, Smoken und Räuchern finden Fleisch- und Bratwurstfans in der iOS- und Android-App der Zeitschrift "Beef!". Neben den besten Rezepten sind beispielsweise auch Tipps für das perfekte Feuer enthalten oder es wird erklärt, welches Holz sich zum Räuchern am besten eignet.

Eine App, die bei keiner Tour fehlen darf, ist "Taxi Deutschland" für iOS und Android. Das Programm bringt einen zuverlässig nach Hause, egal wie viele Maß es im Biergarten waren oder wie lange man beim Grillen mit ein paar kühlen Blonden vor dem Lagerfeuer gesessen ist. In größeren Städten funktioniert die App vollautomatisch, in kleineren Städten kann aus der App heraus telefonisch bestellt werden. Bezahlt wird in ausgewählten Gegenden nach Wunsch direkt über die App.

"Bimble"

Sie haben sich schon einmal am nächsten Morgen gewundert, wie Sie überhaupt nach Hause gekommen sind? Solche Erinnerungslücken versucht die iOS-App "Bimble" zu schließen. Ähnlich wie ein Fitnesstracker überwacht die App das Bewegungsmuster des Users. Eine durchzechte Nacht lässt sich rekonstruieren, indem das Programm zeigt, wo man sich länger aufgehalten hat und wo man langgelaufen ist. Außerdem wird über einen Algorithmus anhand des Wankens des Nutzers kalkuliert, wie betrunken dieser war.