Wenn in guten zwei Wochen (17. September) das Münchner Oktoberfest beginnt, wird man eine Künstlerin auf der Wiesn vergeblich suchen: Schauspielerin Bernadette Heerwagen (37, "München Mord - Wo bist du, Feigling?", 3. September, 20.15 Uhr, ZDF). Warum, das hat sie im Interview mit spot on news erklärt. Neben besagtem Fersenbiss hat es auch ganz praktische Gründe: "Ich habe in München ganz in der Nähe der Wiesn gewohnt. Erstens findet man zur Oktoberfestzeit keinen Parkplatz mehr. Zweitens muss man ständig über Erbrochenes und Bierleichen steigen."