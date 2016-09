Im Gedränge des Fests, bierselig und vermeintlich anonym in der Masse, fühlen sich einige Kriminelle sicher. Doch die Polizei ist auf dem Oktoberfest präsent wie an kaum einem anderen Ort. Bis zu 600 Beamte werden dieses Jahr auf dem Volksfest unterwegs sein. Das gesamte rund 30 Hektar große Gelände - samt dunklem Hügel - wird mit Videokameras überwacht. Teilweise sehen die Beamten daher rechtzeitig, was sich anbahnt. Manchen Sexualtäter umringten Beamte bereits, als er sich noch an sein Opfer heranmachte.