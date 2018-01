Biathlon-Weltcup Rechtzeitig wieder fit: Dahlmeier startet in Oberhof

Bei Denise Herrmann läuft es

Auch Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz hatten sich vor Weihnachten leichte Infekte zugezogen und mussten ungeplant pausieren. "Wir sind trotzdem gut aufgestellt und wollen an die Dezember-Ergebnisse anknüpfen, da hat sich die Mannschaft sehr gut verkauft", sagte Hönig. Neben Dahlmeier, Hinz und Hammerschmidt komplettieren Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Franziska Preuß das Team. Am Samstag steht die Verfolgung an und am Sonntag die Staffel.