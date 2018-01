Biathlon-Weltcup in Antholz Dahlmeier Fünfte im Massenstart - Domratschewa siegt

Bevor sich die Mannschaft zur direkten Olympia-Vorbereitung in Hochfilzen trifft, ist bei Dahlmeier ab Montag zunächst Erholung angesagt. "Ein paar Tage ohne Biathlon sind wichtig. Ich will in die Berge gehen, ein bisschen Spaß haben", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres. Reisen werde sie nicht, sondern Entspannung in der Heimat suchen. "Aber den Fokus werde ich nicht verlieren."

Biathlon-Männer: Sorge um Simon Schempp

Grund zur Freude hatte auch Franziska Preuß, die sich mit Platz zehn in der Verfolgung als sechste und letzte Biathletin für Olympia qualifizierte. "Ich bin jetzt einfach nur wahnsinnig glücklich, dass es geklappt hat", sagte Preuß. Am Sonntag setzte sie noch einen drauf und wurde Achte im Massenstart. Auch Maren Hammerschmidt (6.) und Vanessa Hinz (9.) überzeugten auf ganzer Linie.

Während die Frauen vor allem wegen Dahlmeier positiv Richtung Olympia blicken, gibt Simon Schempps Gesundheitszustand Grund zur Besorgnis. Der 29-Jährige verpasste aufgrund seiner Rückenschmerzen die beiden Rennen am Wochenende und darf aktuell nicht trainieren. "Wir haben die Reißleine gezogen, aber wir sind trotzdem optimistisch und positiv eingestellt, dass wir das bis Pyeongchang in den Griff bekommen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. Am Montag wird Schempp in München genauer untersucht.