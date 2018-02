Biathlon-Legende im Interview Fischer: "Laura ist einzigartig – als Sportler, als Mensch"

Sie ist Extrem-Bergsteigerin.

Ja. Da musst du dich ganz genau kennen. Dein Körper sendet dir dauernd Signale, du musst sie nur zu entschlüsseln wissen. Das kann sie. Sie ruht extrem in sich selbst. Die Laura ist einzigartig, als Sportler, als Mensch. Sie vergisst im Moment des Erfolges keinen, der sie mit nach oben gebracht hat. Sie hebt nicht ab, sie hat diese natürliche, bodenständige, ehrliche Art. Sie ist eine echte Bayerin, die uns super repräsentiert. Deutschland kann nur stolz sein, solche Athleten zu haben. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung.

Kann Dahlmeier noch besser werden als Magdalena Neuner, die Rekord-Biathletin, die zwölfmalige Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin, die 2012 ihre illustre Karriere beendet hat?

Die beiden sind sehr unterschiedliche Typen. Als Mensch und als Athlet. Die Magdalena ist losgelaufen, als seien Geister hinter ihr her, war aber am Schießstand nicht ganz so stark. Laura hat keine echte Schwäche. Auch mental ist sie sehr gefestigt. Ich fand es verwunderlich, dass die Öffentlichkeit so an Dahlmeier gezweifelt hat, als sie aufgrund ihrer zwei Erkrankungen anfangs nicht die so tollen Ergebnisse vorweisen konnte. Um das Mädel muss man sich keine Sorgen machen, die weiß, was sie tut, wie man Erfolg hat.

Weitere Olympia-News finden Sie hier