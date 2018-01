Biathlon in Antholz Zweiter Saisonsieg für Laura Dahlmeier

Ein Kriminalfilm der alten Schule So wird der "Tatort: Bausünden" aus Köln

Am Sonntag feiert das beliebte Kölner Ermittlerduo Ballauf und Schenk mit "Bausünden" ihr 2018er Debüt. Dieses Mal verschlägt es sie mit ihren Ermittlungen in die Abgründe von Korruption im Zuge der WM-Vergabe nach Katar. Können die beiden Kommissare auch in ihrem 71. "Tatort" ihre Zuschauer noch fesseln?