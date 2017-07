BFV-Präsident über TSV 1860 Koch: "Ich habe keinen Anhaltspunkt für eine Insolvenz"

Bevor die Sechzger allerdings am 13. Juli beim Saisonauftakt beim FC Memmingen erstmals auf dem Platz stehen, bleibt die finanzielle Lage des abgestürzten Profiklubs zu klären. Koch glaube dabei nicht an eine Insolvenz: "Ich gehe davon aus, dass nichts mehr passiert, was den Spielbetrieb der Sechzger in der Regionalliga Bayern gefährdet. Ich habe auch keinen Anhaltspunkt für eine Insolvenz. Nach allem was mir dargestellt wurde, ist es ohne weiteres möglich, den Spielbetrieb mit laufenden Einnahmen zu finanzieren. Etwa durch Einnahmen von Sponsoren."