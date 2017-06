Die 50+1-Regel beschränkt in Deutschland den Zugriff von Investoren auf Fußballvereine auf 49 Prozent der stimmberechtigten Anteile. Genau so viele ließ sich Ismaik einst bei den Sechzgern sichern. Der "SZ" zufolge besitze Ismaik jedoch durch sogenannte stimmlose Anteile dazugezählt bereits 60 Prozent an der aktuellen KGaA, unter der die Löwen bisher im Profibetrieb gemeldet waren. Ismaik hatte jüngst erklärt, europarechtlich gegen 50+1 vorgehen zu wollen.

Lesen Sie hier: Aigner spricht Klartext: Völlig verdient abgestiegen

Das vollständige Interview mit BFV-Präsident Dr. Rainer Koch lesen Sie am Samstag in der Printausgabe der AZ und online. Koch spricht darin über einen Vorwurf von Sechzig-Investor Hasan Ismaik, besonnene Charaktere in der Krise des TSV 1860 - und er macht eine klare Ansage an einzelne gewaltbereite "Fans" unter den Löwen-Ultras.