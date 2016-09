Karlsruhe - Auch der dritte am Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommene Syrer bleibt hinter Gitter. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete Untersuchungshaft für den 17-Jährigen an, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Ein 26 Jahre und ein 18 Jahre alter Mann - auch sie haben syrische Pässe - sind bereits in U-Haft. Alle drei äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Die Männer waren am Dienstagmorgen in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein festgenommen worden.