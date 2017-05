Ramersdorf – Am Ende des brutalen Ehe-Zoffs begriff die 57-jährige Frau offenbar selbst, dass die Situation eskaliert war und wählte den Notruf. Kurz zuvor, am Dienstagmorgen, hatte sie ihrem Ehemann nach der Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung eine Stichverletzung in der Brust zugefügt.