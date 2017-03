Bewusstlos in Wohnung Feuermelder gehört: Nachbarn retten Menschenleben

Obergiesing – Aufgeschreckt durch den Alarmton eines Rauchmelders in einer anderen Wohnung haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Anwohner in Obergiesing die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht die Tür der Wohnung aufbrachen, kam ihnen schon Rauch entgegen. Wenig später fanden sie eine bewusstlose Person. Das Notarztteam "Mitte" war schnell vor Ort und brachte den Patienten in ein Krankenhaus.