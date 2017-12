Aber Domenik V. hatte seine DNA am Tatort zurückgelassen. Die Ermittler bekamen ihn später wegen sieben weitere Einbrüche ins Visier und konnten ihm schließlich auch den Gautinger Einbruch zurechnen. Der 27-Jährige ist geständig und entschuldigt sich bei seinem Opfer. Bela A. nimmt die Entschuldigung an.

Zuvor erklärt der 73-Jährige noch, dass vor allem seine Frau unter dem Einbruch gelitten habe. Es sei zwar inzwischen besser geworden. Aber immer wenn sie das Haus verlassen, bleibt beiden ein ungutes Gefühl.

Keine Angaben zum Komplizen

Das Geständnis und die Entschuldigung fallen zwar strafmildernd ins Gewicht. Aber so ganz ist die Amtsrichterin nicht zufrieden. Das hat vor allem zwei Gründe: Domenik V. will den Namen des Komplizen nicht nennen und er kann sich nicht erinnern, was mit der Beute geschehen ist.

Er wird für die Einbrüche zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren verurteilt. Da fließt ein Urteil vom Oktober mit ein. Opfer Bela A. gibt ihm noch einen guten Rat mit auf den Weg: "Sie sind jung. Machen Sie was aus Ihrem Leben!" Der Angeklagte bedankt sich brav.

