Beweisfoto aus dem Radio-Studio "Jason Bourne"-Star Julia Stiles ist schwanger

Vater des Kindes ist Preston J. Cook. Der Kamera-Assistent hatte an Heiligabend 2015 um die Hand der Schauspielerin angehalten. Kennengelernt hatte sich das Paar Ende 2014 am Set des Films "Go With Me" . In den "Bourne"-Filmen trat Stiles mehrfach als Jason Bournes Verbündete Nicky Parsons auf.