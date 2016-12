Bevölkerungs-Statistik für Bayern München in 20 Jahren: 200 000 Einwohner mehr

Die Entwicklung stelle Bayern vor große Herausforderungen, sagte der Innenminister. So müsse in Ballungsräumen mehr Wohnraum geschaffen, die Infrastruktur ausgebaut und strukturschwache Gegenden gezielt gefördert werden. "Unser Ziel ist, dass die Menschen auch 2035 in allen Landesteilen Bayerns gut leben können."

Bis 2019 sollen Herrmann zufolge in Bayern rund 28 000 neue staatliche oder staatlich geförderte Mietwohnungen entstehen. Allerdings benötige man dafür die Unterstützung der Kommunen, die mehr Bauland ausweisen müssten.

Trotz der Zuwanderer, die Herrmann zufolge tendenziell jünger sind, wird das Durchschnittsalter in Bayern in den nächsten Jahren weiter steigen. 2015 lag es bei 43,6 Jahren, in zwei Jahrzehnten wird es voraussichtlich 46,1 Jahre betragen. 2035 werden knapp 3,6 Millionen Bayern 65 Jahre oder älter sein - fast eine Million mehr als heute.