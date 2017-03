Obergiesing - Beute im Wert von mehr als 50.000 Euro erbeuteten die zwei Männer, die die Gutgläubigkeit der Frau ausnutzten. Sie hatten am vergangenen Freitag gegen 14:15 Uhr an der Haustür der Frau in der Marquartsteiner Straße geklingelt und sich als Kriminalbeamte ausgegeben. Ausweispapiere zeigten sie nicht vor. Die Männer behaupteten, dass sie wegen eines Vorfalls vom letzten Jahr noch etwas überprüfen und Spuren sichern müssten.