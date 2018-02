Betten werden knapp Grippewelle legt Bayerns Krankenhäuser lahm

Wegen der anhaltend hohen Fallzahlen stoßen nun auch die ersten Kliniken an ihre Grenzen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sind vor allem Krankenhäuser in Niederbayern sowie in der Oberpfalz betroffen. Einzelne Einrichtungen mussten sich zeitweise bei den Rettungsdiensten abmelden, weil sie keine weiteren Patienten mehr aufnehmen konnten. Im Klinikum Passau beispielsweise mussten im Haus andere Zimmer für Grippepatienten genutzt werden, nachdem die Infektionsstation mit 16 Betten voll war. 45 Influenza-Patienten werden derzeit in Passau behandelt. Dazu kämmen, laut Aussagen von Chefarzt Matthias Wettstein noch einmal doppelt so viele ambulante Fälle. Auch das Klinikum St. Marien in Amberg berichtet von 20 bis 25 Grippepatienten am Tag.