Bettelmafia in München Vier Fragen zum Münchner Weihnachts-"Tatort"

Soll man Bettlern helfen oder nicht?

Die kriminellen Strukturen im "Tatort" sind wie oben erwähnt durchaus realistisch. Deswegen sollte man Bettlern in Fußgängerzonen besser nichts geben. Man unterstützt in aller Regel nicht den bettelnden Menschen, sondern die kriminelle Organisation dahinter. Anders gestaltet sich dies natürlich bei Straßenkünstlern, die meistens ausschließlich in die eigene Tasche wirtschaften. Wenn man Gutes tun möchte, sollte man sich besser eine vertrauenswürdige Organisation aussuchen oder einen speziellen Menschen unterstützen, den man kennt.

Haben Batic und Leitmayr nicht noch einen anderen Fall zu lösen?

Aufmerksame "Tatort"-Fans werden sich gemerkt haben, dass die Münchner Ermittler die Fernsehzuschauer in ihrem letzten Fall etwas ratlos zurückgelassen haben. Ein Mord auf offener Straße an einem völlig zufälligen Opfer konnte nicht aufgeklärt werden, was Batic und Leitmayr schwer zu schaffen machte und auch das Verhältnis der beiden auf die Probe stellte. In dem Weihnachtskrimi ist davon plötzlich nichts mehr zu spüren oder zu hören. Die Erklärung: "Klingelingeling" wurde vor "Die Wahrheit" gedreht, der offene Fall wird im nächsten Jahr weitererzählt. "Der Tod ist unser ganzes Leben" wurde im Herbst abgedreht und soll im Frühjahr ausgestrahlt werden.