Mit ihnen baute der Rottacher Daniel U. ein Schneeballsystem auf. Viele Gutgläubige vertrauten dem "schnellen Daniel" ihr Geld an. So wurde U. in Rennfahrerkreisen genannt. Gelockt hatte er sie mit einer jährlichen Rendite von 42 Prozent auf die Einlagen. Er versprach "in verschiedene lukrative Märkte und Produkte, in verschiedene Finanzinstrumente sowie Edelmetalle" zu investieren.