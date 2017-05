Opfer schämen sich

Wie ihr der vermeintliche Polizist aufgetragen hat, geht Johanna B. zur Bank in der Augustenstraße. Sie solle sich nichts anmerken lassen, auf keinen Fall mit dem Kassierer über das Telefonat mit der "Polizei" sprechen. Johana B. erhält 5.000 Euro. Die legt sie in der Gabelsbergerstraße in der Nähe des Lenbachhauses auf ein mit einer grauen Plane abgedecktes Motorrad – alles wie abgesprochen. Ein Polizist werde die Scheine prüfen und sie ihr später wieder zurückgeben.

Johanna B. ist nervös. "Ihnen kann nichts passieren", verspricht der falsche Polizist, "die Kollegen beobachten Sie, Sie sind in Sicherheit." Als die Münchnerin zurück in ihrer Wohnung ist, hat der falsche Polizist aufgelegt. Die Telefonnummer, die er ihr gegeben hat, ist falsch. "Da hab ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmt", gesteht sie. Johanna B. weiht ihre Schwiegertochter und ihre Enkelin ein. "Meine Großmutter schämt sich so sehr", sagt sie. Und immer stellt sich Johanna B. die eine, entscheidende Frage: Wie konnte ich nur so dumm sein?

Johana B. traut sich kaum, mit jemanden über den Betrug zu reden. Selbst in ihrer Familie weiß kaum jemand Bescheid. Zu groß ist die Scham. Deshalb will sie nicht, dass ihr echter Name in der Zeitung steht. Und Johanna B. ist kein Einzelfall. Über 500 Mal meldeten sich 2016 falsche Polizisten bei Münchner Senioren (+ 250 Prozent zum Vorjahr). Gesamtschaden: fast 900.000 Euro.

