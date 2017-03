Betriebsunfall in Laim Sturz auf Betonboden: Mann (29) bricht sich Schädel

Laim - Der Vorfall ereignete sich gegen 8:25 Uhr in der Wilhelm-Riehl-Straße in Laim. Hier verlor ein 29-jähriger Münchner das Gleichgewicht und fiel durch einen Notausstiegsschacht mehr als zweieinhalb Meter auf den Boden. Er schlug mit dem Kopf auf dem Betonboden auf – mit einer Schädelfraktur und schwersten Verletzungen an der Wirbelsäule kam er in ein Krankenhaus. Er befindet sich noch in Lebensgefahr.