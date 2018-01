Doch es bleibt modisch: Wie der Münchner Merkur berichtet, zieht der Schuhhändler Görtz in die Räumlichkeiten im Herzen der Münchner Fußgängerzone ein. Im Mai möchte das Unternehmen hier einen Flagship-Store eröffnen. Das Unternehmen beschrieb die Anmietung der Immobilie als "strategischen Schachzug". Das Hamburger Unternehmen ist bereits mit sechs Filialen in München vertreten – so unter anderem fast gegenüber des neuen Ladens, in der Kaufingertor Passage. Andere Läden gibt es beispielsweise am Bahnhofsplatz oder der Sendlinger Straße.