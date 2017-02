Besuch von Schloss Oranienburg Máxima und ihr Willem-Alexander: Verliebt wie eh und je

Das niederländische Königspaar Máxima (45) und Willem-Alexander (49) begeisterte seit Mittwoch während ihres Deutschland-Besuchs alle, die ihnen auf ihrer Reise über den Weg liefen. Bei ihrer Tour durch Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt machten die beiden am Freitag, an ihrem vierten und letzten Tag, Halt im Schloss Oranienburg - und verzückten in gewohnter Manier alle Anwesenden bei der Pressekonferenz.