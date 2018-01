Besuch in Wales Prinz Harry und Meghan Markle: Wegen der Bahn zu spät zum Termin

Wie es weiter heißt, seien die beiden bereits am späten Vormittag in der Londoner Paddington Station in den Zug gestiegen. Durch technische Probleme auf Höhe der kleinen Stadt Didcot habe sich die Ankunft des Paares in Wales aber um rund eine Stunde verzögert. Den zahlreichen Fans, die bereits seit den frühen Morgenstunden vor dem Cardiff Castle gewartet haben sollen, hat dies aber ganz offensichtlich nichts ausgemacht. Zudem stand für Meghan und Harry ein Besuch im sogenannten Star Hub an. Dort wollten die beiden die engagierte Arbeit von "Street Games" begutachten, einer Einrichtung, die es allen Kindern ermöglichen soll, Sport treiben zu können - egal in welchem sozialen Umfeld die Kinder aufwachsen.