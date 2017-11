Besuch in Birmingham Herzogin Kate: Der Babybauch hält sie nicht von Abenteuern ab

Der Tag im Überblick

Am Morgen besuchten William und Kate eine Manufaktur von Jaguar Land Rover. Auf dem riesigen Gelände in Solihull werden pro Woche 8000 Autos hergestellt. Die Royals wurden durch die Produktionshalle geführt. Hier wird 24 Stunden pro Tag geschuftet, über 10.000 Menschen arbeiten dort, wie es auf dem offiziellen Twitter-Account des Kensington Palastes heißt. Kate erschien bei dem Termin ganz in Schwarz und kaschierte mit ihrem weiten Kleid gekonnt ihren Babybauch. Eine schwarze Strumpfhose und schwarze Stiefel sowie eine silberne breite Kette um den Hals komplettierten ihren Look.