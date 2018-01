Besuch einer Radiostation Prinz Harry und Meghan Markle: Das ist ihr nächster offizieller Termin

Neue Termine für William und Kate

Doch nicht nur die Frischverlobten gehen im Januar öffentlichen Terminen nach, wie auf dem Twitter-Account des Kensington Palasts zu lesen ist. Die schwangere Herzogin Kate (35) ist am 10. Januar in einer Schule in Feltham zu Gast, einer Gemeinde im Westen der Region Greater London. Ehemann Prinz William (35) ist am selben Tag in Einrichtungen im Londoner Stadtteil Chelsea unterwegs. Gemeinsam ist das Paar dann am 16. Januar in Coventry, um dort die Kathedrale, die Uni und die gemeinnützige Organisation The Positive Youth Foundation zu besuchen.

Lesen Sie hier: Prinz Harry und Meghan Markle - Romantik-Ausflug mit bescheidenem Start