Bernd Herzsprung hat Freundin Ösi, Barbara lebt glücklich als Single. Auf der vergangenen Wiesn waren sie mal wieder zusammen an einem Abend aus, gerade erst hat sie ihn am Tegernsee besucht. "Er sieht gut aus, ist ein toller Schauspieler, natürlich muss er wieder vor die Kamera. Ich helfe ihm gern, probiere auch, wenn ich auf Events unterwegs bin, Kontakte für ihn zu knüpfen – mit Agenten, Produzenten und Entscheidern. Ich meine das von ganzem Herzen: Ich bin immer für ihn da", erklärt Barbara. "Er hat mir die tollsten Kinder geschenkt, dafür bin ich ihm jeden Tag dankbar. Deshalb stehe auch ich ihm gern mit Rat und Tat zur Seite, jetzt und jederzeit."

An seinem Geburtstag am 22. März kann sie allerdings nicht mit ihm feiern, weil sie nach Sri Lanka fliegt. Was sie ihrem Ex-Mann noch mit auf den Weg geben möchte: "Er darf sich nicht hängen lassen und nur zu Hause herumhocken. Das bringt ihn nicht weiter. Er muss mehr aus sich – und seinen vier Wänden – herausgehen. Bernd darf nicht aufs Glück warten, er muss es befeuern, was aus seinem Leben machen."

Zum Geburtstag wünscht sie ihm "Gesundheit und die Rolle seines Lebens".