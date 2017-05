Bestseller-Verfilmung "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha wechselt das Genre

Neben Tom Wlaschiha als Justin ist Tamzin Merchant (30, "Die Tudors") als Joyce zu sehen. Außerdem stehen Tessa Mittelstaedt (43, "Tatort") als Jenna, Paul Bazely ("Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten") als Frank und James Fleet (63, "Outlander") als Patrick vor der Kamera. Die Dreharbeiten laufen seit Anfang Mai und finden noch bis Ende Juni in Oxford und London statt. Der TV-Zweiteiler wird in Deutschland im ZDF und in Österreich im ORF ausgestrahlt. Einen Sendetermin gibt es bisher noch nicht, wie die Tele München Gruppe am Mittwoch mitteilte.