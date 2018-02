Die AZ sprach darüber mit dem gefragten Gerichtspsychiater Professor Norbert Nedopil, von 1992 bis 2016 Leiter der Forensik an der Psychiatrischen Klinik der LMU-München.

Der Experte wendet zwar ein, dass er Tathergang und Beschuldigten nur aus der Presse kenne. Man könne aber recht sicher sagen, dass eine solche Tat praktisch nie ohne Vorzeichen geschieht. Nur gelinge es den Tätern meist, diese Vorzeichen vor anderen zu verbergen.

Sie wirkten meist unauffällig und gut angepasst, sympathisch, teils sehr souverän, so Nedopil. Ihre Phantasie werde jedoch oft schon Jahre vor einer Tat von der Vorstellung einer solchen beherrscht.

Diese triebhaften Phantasien von Folter und Mord werden allerdings von den meisten der davon Geplagten nie in eine reale Tat umgesetzt. Es bleibt bei der Vorstellung. Selbst wenn jemand ein perverses Kapitalverbrechen schon scheinbar definitiv plant, vielleicht sogar einen Tatort ins Auge gefasst und Folter- und Mordwerkzeuge besorgt hat, muss die Ausführung einer Tat nicht zwingend bevorstehen, sagt Nedopil. Oft seien solche handfesten Planungen nur strategische Mittel, einen neuen Kick ins Kopfkino zu bringen.

Wenn dann doch die Grenze von der phantasierten zur realen Tat überschritten wird, muss das Gericht die für eine Strafbemessung relevante Frage klären, ob diese Grenzüberschreitung vorsätzlich begangen wurde – oder ob der Täter durch die spontane Besonderheit einer Situation von einem Kontrollverlust überwältigt wurde. Womöglich hätte Kim Wall ein Treffen mit Peter Madsen an jedem anderen Ort ohne jegliches Anzeichen drohender Gewalt überlebt – jenseits der absoluten Abgeschiedenheit seines abgetauchten U-Bootes. Womöglich hätte sie ein ganz normales Interview gemacht und nie erahnt, welche horrible Zeitbombe im intelligenten Gehirn ihres Gegenübers tickte.