Bestes Ergebnis seiner Karriere Nächster DSV-Coup: Dreßen überrascht bei Kombi in Bormio

Auf Sieger Alexis Pinturault aus Frankreich fehlten dem einzigen deutschen Starter am Freitag in Italien 0,83 Sekunden. Rang zwei ging nach der Kombination aus Abfahrt und Slalom an Peter Fill aus Südtirol, der 0,42 Sekunden Rückstand hatte. Kjetil Jansrud aus Norwegen wurde Dritter, ihm fehlten 0,45 Sekunden auf Fill.