Edmonton - Leon Draisaitl hat den deutschen NHL-Rekord geknackt und die Bestmarke des heutigen Bundestrainers Marco Sturm übertroffen. Der 21 Jahre alte Eishockey-Nationalspieler steuerte ein Tor und zwei Assists zum 7:4-Sieg seiner Edmonton Oilers über die Boston Bruins bei. In der laufenden Saison schraubte Draisaitl seine Scorerpunkte in der nordamerikanischen Profiliga damit auf 61, Sturm war in der Spielzeit 2005/06 an 59 Treffern (29 Tore/30 Assists) direkt beteiligt gewesen.