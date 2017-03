Best of Seven DEL-Playoffs: Augsburger Panther gleichen gegen Nürnberg aus

In der Serie "Best of Seven" steht es nach vier Matches 2:2. Spiel fünf findet am Freitag um 19:30 Uhr wieder in Nürnberg statt. Für die Gastgeber waren Derek Dinger mit einem Doppelpack (12. Minute/22.), Jaroslaw Hafenrichter (37.) und Benjamin Hanowski (47.) erfolgreich.