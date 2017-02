Bessere Hard- und Software Stadt will IT neu organisieren - und gründet eigenes Referat

Die IT-Sprecherin der SPD-Fraktion, Anne Hübner, sagt: "Wir brauchen einen klaren Verantwortlichen, der Prioritäten setzt und eine Vorstellung hat, wie eine zukunftsfähige, bürgerfreundliche IT aussehen kann. Vom neuen IT-Referenten erhoffe ich mir zudem, dass er Entwicklungsprozesse verkürzt und die Kosten für die IT im Auge behält." Momentan dauere es in vielen Fällen zu lange und koste enorm viel Geld, bis die Software, die oft als Standardprodukt auf dem Markt verfügbar ist, bei der Stadt im Einsatz sei. "Das muss sich ändern, damit die Stadt in einer zunehmend digitalen Dienstleistungsgesellschaft konkurrenzfähig bleibt."