Hilpoltstein - Deutlich weniger Vögel als in den vorigen Jahren wurden in diesem Winter in den bayerischen Gärten gesichtet. Bei der "Stunde der Wintervögel" sahen die Teilnehmer im Schnitt nur 33 Tiere pro Garten. In München waren es sogar besonders wenige: In der Stadt wurden nur rund 20 Vögel pro Garten entdeckt.