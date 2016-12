Besonders in den Metropolen Hotelpreise steigen zu Silvester deutlich an

Deutlich günstiger haben es Reisende dagegen in Bangkok . In der thailändischen Hauptstadt kostet die Silvester-Übernachtung rund 61 Euro. Im Allgemeinen ist aber das Preisniveau mit ca. 49 Euro in dem südostasiatischen Land vergleichsweise gering. Auch in Deutschland müssen Reisende zum Jahreswechsel geringfügig mehr zahlen. So zahlen Hotelgäste in Leipzig 114 statt 98 Euro pro Nacht. Wer nach Stockholm fliegt, kommt sogar ganz ohne Preiserhöhung durch. Selbst an Silvester erhöhen die Hotels in der schwedischen Hauptstadt ihre Preise nicht.