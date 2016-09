Der „Stadtspürer“ und Mystik-Experte Christopher Weidner führt die Leser an Orte, die ihren Besuchern neue Energie spenden.

München - Wir leben zwar nicht in Deutschlands grünster Großstadt, aber: „München ist die Stadt mit der größten Vielfalt bei Gärten und Parks – von der Renaissance bis zur Moderne, also vom Hofgarten bis zum Westpark, ist alles vertreten. Das ist schon einmalig in Deutschland.“