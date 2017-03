gAZtro-Neueröffnung Ruby Lilly Hotelbar: Verrenkungen für die Bussi-Bussis

Am Stiglmaierplatz hat die Ruby Lilly Hotelbar aufgemacht, die von ihrer Aufmachung an den Dietl-Stil der 80er Jahre erinnern möchte. Spaß gibts auch im Lounge-Bereich, hier können die Gäste Twister und Co. spielen.