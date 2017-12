München - Die Debatte um die Tram durch den Englischen Garten dauert mittlerweile so lange, kein Wunder, wenn einem da ein bisschen der Überblick verloren geht, wer dafür ist und wer dagegen. Ein besonders komplizierter Fall ist in diesem Zusammenhang der von Markus Söder (CSU). Der Noch-Finanzminister war erst dezidiert gegen die Garten-Tram. Dann jedoch schaute sich Horst Seehofer die Strecke an. Der Ministerpräsident ließ sich überzeugen, sprach ein Machtwort – und seitdem ist auch Söder für die Straßenbahn.