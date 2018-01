Auch in der US-Musikbranche mehren sich die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung oder gar Missbrauchs. Nachdem die Enthüllungen über Filmproduzent Harvey Weinstein (65) im vergangenen Jahr die Sache ins Rollen gebracht haben, schickt sich nun ein weiteres Producer-Schwergewicht an, vom Sex-Skandal gestürzt zu werden: Def-Jam-Mitbegründer und Hip-Hop-Urgestein Russell Simmons (60). Wie die US-Seite TMZ berichtet, gibt eine ehemalige Freundin des 60-Jährigen namens Jennifer Jarosik (37) an, von ihm 2016 vergewaltigt worden zu sein. (Den Werdegang der größten Hip-Hop-Stars wie Dr. Dre und Co. gibt es in diesem Buch zum Nachzulesen)