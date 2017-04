"Berlin wäre ein Traum" Gladbach und Frankfurt im Pokal-Fieber

Frankfurt "ohne Druck"

"In Gladbach können wir frei aufspielen, ohne irgendeinen Druck. Wir können eigentlich nur gewinnen", sagt Sportvorstand Fredi Bobic. In der Liga endeten beide Vergleiche 0:0 - zumindest Spannung scheint garantiert. Für Eberl wäre ein Sieg auch eine persönliche Genugtuung. "Wir stehen zum vierten Mal in meiner Zeit in Gladbach im Halbfinale, und da willst du natürlich auch mal ins Finale. Dann wäre Mönchengladbach leer gefegt", sagt Eberl.

Während die Eintracht 2006 zumindest das Endspiel erreichte (0:1 gegen Bayern München), scheiterte Gladbach seit dem Triumph 1995 immer kurz vor dem Ziel - unter anderem gegen die Außenseiter Alemannia Aachen und Union Berlin.

Wie der Pokal in der Hand liegt, weiß der Trainer: Dieter Hecking gewann vor zwei Jahren mit dem VfL Wolfsburg den Cup. "Es fühlt sich gut an, das kann man nicht beschreiben. Am besten, meine Spieler fühlen es selber", sagte der 52-Jährige am Montag.

Gladbacher Offensive geschwächt

Verzichten muss Hecking indes auf einen Großteil seiner Offensive, nach Raffael und Thorgan Hazard fällt nun auch noch Josip Drmic mit einer Knieverletzung aus. Die Fohlen versprachen ihm dennoch einen Fight. "Berlin wäre ein Traum", sagte Torhüter Yann Sommer.

Auf den Finaleinzug und damit eine mögliche Abkürzung in die Europa League hofft indes auch die Eintracht. "Das ist ein ganz wichtiges Spiel für die Stadt, für den Klub und für jeden persönlich. Die ganze Republik schaut auf uns. Wir können etwas Einzigartiges erreichen, die Spieler können Geschichte schreiben", sagte Niko Kovac.

Die Rolle des Favoriten schob der Trainer galant an den Niederrhein: "Sie sind der Favorit für mich. Aber wir werden nicht die Hände hoch nehmen und die weiße Fahne schwenken." Die Chance auf das Finale ist jedenfalls groß - für beide Klubs.

"Natürlich sind wir über das Los nicht unglücklich, auch dank des Heimvorteils", sagt Max Eberl, der wie Hecking ein Spiel auf Augenhöhe erwartet: "Aber auch Frankfurt wird froh sein, nicht gegen Dortmund oder Bayern antreten zu müssen."

Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt - Dahoud, Strobl - Herrmann, Hofmann - Hahn, Stindl

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Andersson Ordonez - Wolf, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Rebic, Fabian - Seferovic

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

